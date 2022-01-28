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Сверло по дереву Атака 1110580, 12 мм, 5 штук
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло по дереву Атака 1110580, 12 мм, 5 штук
    Арт. 90131014
    5.0
    2

      Сверло по дереву Атака 1110580, 12 мм, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131014
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Назначение по материалу
      		по дереву
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы