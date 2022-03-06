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Набор сверл по дереву Атака 1110460, 6 мм, 10 штук
5.0
2
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Сверла по дереву
    Набор сверл по дереву Атака 1110460, 6 мм, 10 штук
    Арт. 90131022
    5.0
    2
    Набор сверл по дереву Атака 1110460, 6 мм, 10 штук

      Набор сверл по дереву Атака 1110460, 6 мм, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		10
      Диаметр, мм
      		6
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл по дереву Атака 1110460, 6 мм, 10 штук - предназначен для сверления всех видов древесины, клееной древесины, ДВП, древесно-стружечных плит, фанеры. 

        Преимущества

        • Выполнены из инструментальной стали
        • Титановое покрытие
        • Цилиндрический хвостовик
        • Точные гладкие отверстия
        • Быстрый отвод стружки.
        • Высокая упругость
        • Высокая износостойкость
        • Увеличенный срок службы
        • Высокая устойчивость к нагреву без потери механических свойств
        • Хорошие режущие свойства
        • Поддаются многократной заточке