Преимущества

Выполнены из инструментальной стали

Титановое покрытие

Цилиндрический хвостовик

Точные гладкие отверстия

Быстрый отвод стружки.

Высокая упругость

Высокая износостойкость

Увеличенный срок службы

Высокая устойчивость к нагреву без потери механических свойств

Хорошие режущие свойства

Поддаются многократной заточке

Набор сверл по дереву Атака 1110460, 6 мм, 10 штук - предназначен для сверления всех видов древесины, клееной древесины, ДВП, древесно-стружечных плит, фанеры.