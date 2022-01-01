Сверло по дереву Атака, 6,0 мм, 1 штука
Арт. 9013634243
Характеристики
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Производитель
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
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Удлиненное
|Нет
Описание:
Сверло изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающейся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Подходит для древесины, ДСП, МДФ и других древесных материалов, используется всеми типами дрелей и станков.