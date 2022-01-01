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Сверло по дереву Атака, 6,0 мм, 1 штука
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Сверла по дереву
    Сверло по дереву Атака, 6,0 мм, 1 штука
    Арт. 9013634243
    Сверло по дереву Атака, 6,0 мм, 1 штука

      Сверло по дереву Атака, 6,0 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634243

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающейся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Подходит для древесины, ДСП, МДФ и других древесных материалов, используется всеми типами дрелей и станков.