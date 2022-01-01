Сверло по дереву Атака, 6,0 мм, 1 штука

Описание:

Сверло изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающейся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Подходит для древесины, ДСП, МДФ и других древесных материалов, используется всеми типами дрелей и станков.