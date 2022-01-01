Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-829, 30х152 мм

Сверло по дереву перовое Практика 032-829 серии "Профи" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А. Шестигранный хвостовик 1/4'' может использоваться со стандартными магнитными держателями для бит, это позволяет быстро менять инструмент. Хорошо фиксируется в кулачковом патроне без проскальзывания. Сверло имеет боковую подрезку для чистого сверления неглубоких и сквозных отверстий в мягкой и средней твердости древесине. Высокая скорость сверления. Допустима перезаточка

