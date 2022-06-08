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Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
5.0
2
1 120 ₽
Сверла по дереву
    Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
    Арт. 9013634355
    5.0
    2
    Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
    Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
    Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
    Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
      Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
      Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
      Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм
      Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм

      Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм

      1 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013634355
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      1 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло винтовое по дереву Практика 031-334 серия Профи - изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Особенно подходит для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используется при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций.

        Преимущества

        • Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки
        • Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания
        • Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора