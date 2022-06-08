Сверло винтовое по дереву Практика 031-334, 25x600 мм

Сверло винтовое по дереву Практика 031-334 серия Профи - изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Особенно подходит для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используется при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций.



Преимущества