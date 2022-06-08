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Сверло перовое по дереву Практика 774-214, 25x300 мм
5.0
2
215 ₽
Сверла по дереву
    Сверло перовое по дереву Практика 774-214, 25x300 мм
    Арт. 9013634360
    5.0
    2
    Сверло перовое по дереву Практика 774-214, 25x300 мм

      Сверло перовое по дереву Практика 774-214, 25x300 мм

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013634360
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло перовое по дереву Практика 774-214 серия Профи - изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А.

        Преимущества

        • Шестигранный хвостовик 1/4'' может использоваться со стандартными магнитными держателями для бит, это позволяет быстро менять инструмент
        • Хорошо фиксируется в кулачковом патроне без проскальзывания
        • Сверла имеют боковую подрезку для чистого сверления неглубоких и сквозных отверстий в мягкой и средней твердости древесине
        • Высокая скорость сверления.
        • Допустима перезаточка