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Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм
95 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм
    Арт. О00000024412
    Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм
    Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм
      Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм
      Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм

      Сверло по дереву Практика Профи 775-600, W-заточка, 8x110 мм

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024412

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву спиральное ПРАКТИКА 775-600 серии "Профи" шлифованное, изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Предназначено для сверления сквозных и глухих отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, OSB, фанере, гипсокартоне. Специальная W-образная заточка режущих кромок с боковой подрезкой обеспечивает надежное центрирование сверла особо чистую обработку стенок отверстия. Высокая скорость сверления.