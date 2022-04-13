Сверло винтовое по дереву Лакра 2718228, 40x460 мм

Сверло винтовое по дереву Лакра 2718228 - применяется для просверливания отверстий в дереве, ДСП, ДВП и иных древесных материалах с любым расположением волокон. Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, прошедшей специальную термическую обработку. Оснащено шестигранным хвостовиком для надежного фиксирования в сверлильном патроне.