Сверло винтовое по дереву Лакра 2718228, 40x460 мм
Арт. 9013634328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|40
- Сверло винтовое по дереву Лакра 2718228 - применяется для просверливания отверстий в дереве, ДСП, ДВП и иных древесных материалах с любым расположением волокон. Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, прошедшей специальную термическую обработку. Оснащено шестигранным хвостовиком для надежного фиксирования в сверлильном патроне.