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Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
5.0
1
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
    Арт. О00000013403
    5.0
    1
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4, P6M5, 6 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013403
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/4 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 методом вышлифовывания профиля, что позволяет инструменту выдерживать значительные нагрузки при сверлении трудно обрабатываемых материалов. Предназначено для работы по металлу

        Преимущества

        • Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе
        • Данные сверла изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. Так же они подвержены термо-химической обработке, что повышает их износостойкость
        • К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для профессионального использования