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Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм
    Арт. Х1513507
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм
    Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм
      Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм
      Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм

      Сверло по металлу Атака 7089200, 2.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513507
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Атака 7089200 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки.