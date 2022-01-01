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Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука
    Арт. X1697520351
    Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука
    Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука
      Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука
      Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука

      Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697520351

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659 предназначено для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, серого чугуна, цветных металлов, твердых пластмасс. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS-R по DIN 338. Сверло является праворежущим типа N, с заточкой острия 118° и допуском на диаметр h 8. Сверло имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.

        Комплектация:

        • Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659 – 1 шт.;
        • Упаковка.