Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука
Арт. X1697520351
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание товара:
Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659 предназначено для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, серого чугуна, цветных металлов, твердых пластмасс. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS-R по DIN 338. Сверло является праворежущим типа N, с заточкой острия 118° и допуском на диаметр h 8. Сверло имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Комплектация:
- Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659 – 1 шт.;
- Упаковка.