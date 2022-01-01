Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659, HSS-R, 18 мм, 1 штука

Описание товара:

Сверло по металлу BOSCH 2.608.596.659 предназначено для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, серого чугуна, цветных металлов, твердых пластмасс. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS-R по DIN 338. Сверло является праворежущим типа N, с заточкой острия 118° и допуском на диаметр h 8. Сверло имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.

Комплектация: