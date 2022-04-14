Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки
Арт. 9013473983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Количество предметов, шт
|3
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Диаметр, мм
|3
- Сверло по металлу EDGE by PATRIOT 815010005 применяется для получения глухих и сквозных отверстий в изделиях из металла. Сверло правого вращения.
Преимущества
- Изготовлено из закаленной по специальной технологии быстрорежущей стали и имеет повышенную прочность на излом, что обеспечивает длительный срок службы оснастки;
- Класс точности B1