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Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки
4.0
2
Найти аналог
Наборы сверл
    Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки
    Арт. 9013473983
    4.0
    2
    Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки
    Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки
      Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки
      Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки

      Сверло по металлу Patriot 815010005, 3.0х61/33 мм, 3 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473983
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу EDGE by PATRIOT 815010005 применяется для получения глухих и сквозных отверстий в изделиях из металла. Сверло правого вращения.

        Преимущества

        • Изготовлено из закаленной по специальной технологии быстрорежущей стали и имеет повышенную прочность на излом, что обеспечивает длительный срок службы оснастки;
        • Класс точности B1