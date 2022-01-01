Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт

Преимущества

Полностью шлифованные

Угол заточки острия 118°

Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2

Рекомендуется применять охлаждение эмульсией. В индивидуальной блистерной упаковке

Удлиненное сверло по металлу ПРАКТИКА 774-665 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5, ГОСТ 886-77 (DIN340). Недорогие сверла для быстрой производительной работы по большинству строительных сталей