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Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
60 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
    Арт. 9013473994
    Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
    Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
    Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
    Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
      Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
      Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
      Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт
      Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт

      Сверло по металлу Практика 774-665 удлиненное, 2.0х85 мм, Р6М5, 1шт

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473994

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Двухстороннее сверло
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлиненное сверло по металлу ПРАКТИКА 774-665 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5, ГОСТ 886-77 (DIN340). Недорогие сверла для быстрой производительной работы по большинству строительных сталей

        Преимущества

        • Полностью шлифованные
        • Угол заточки острия 118°
        • Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2
        • Рекомендуется применять охлаждение эмульсией. В индивидуальной блистерной упаковке