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Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
215 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
    Арт. О00000024527
    Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
    Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
    Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм

      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-505 кобальтовое, 5.5x93 мм

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024527

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверла по металлу спиральное ПРАКТИКА 033-505 серии "Эксперт", ГОСТ 10902-77 (DIN 338). Быстрорежущая сталь легированная кобальтом Р6М5К5

        Преимущества

        • Серия "Эксперт"  - спиральные сверла с содержанием кобальта 5% для самых высоких нагрузок при сверлении металлов
        • Полностью шлифованные
        • Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, эффективное сверление и аккуратные кромки отверстия 
        • Угол заточки острия 135°
        • Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 1100 Н/мм2
        • Рекомендуется работать с использованием СОЖ