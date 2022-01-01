Сверло по металлу Практика Профи 037-541, HEX 1/4", 3.0х81 мм

Сверло по металлу HEX 1/4" ПРАКТИКА 037-541 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5. Недорогие сверла для быстрой производительной работы по большинству строительных сталей. Полностью шлифованные. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Шестигранный хвостовик 1/4'' исключает проворачивание в патроне, подходит также для шуруповертов с шестигранным держателем. Рекомендуется применять охлаждение эмульсией