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Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт
95 ₽
Наборы сверл
    Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт
    Арт. О00000024508
    Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт

      Сверло по металлу Практика Профи 037-763 двустороннее, 3.2х51 мм, 2 шт

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024508

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Двухстороннее сверло
      		Да
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		3
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу двусторонние ПРАКТИКА 037-763 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5, предназначено для сверления отверстий в листовых металлах. Полностью шлифованное. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием СОЖ