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Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт
125 ₽
Наборы сверл
    Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт
    Арт. О00000024511
    Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт

      Сверло по металлу Практика Профи 037-794 двустороннее, 4.0х51 мм, 2 шт

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024511

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу двусторонние ПРАКТИКА 037-794 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5, предназначено для сверления отверстий в листовых металлах. Полностью шлифованное. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием СОЖ