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Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №348, 2.1 мм, 1 шт
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №348, 2.1 мм, 1 шт
    Арт. 9013473897
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №348, 2.1 мм, 1 шт

      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №348, 2.1 мм, 1 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473897

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Эксперт HSS-G M2 TIN №348 2.1 мм ПрофОснастка 30202028 предназначено для обработки металлов с твердостью 900-1100МРа (чугун, среднее- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ

        Преимущества

        • Не требует предварительного кернения
        • Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что увеличивает ресурс на 15-20% по сравнению с аналогичным без покрытия
        • Сверло серии Эксперт создано для промышленного и индустриального применения: на производствах, предприятиях в интенсивном режиме эксплуатации
        • Сверло имеет один из высочайших показателей ресурса сверления и лучший показатель реза аналогичных сверл
        • Наиболее предпочтительными для использования являются сверлильные станки, автоматические линии обработки металла и станки с ЧПУ