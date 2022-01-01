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Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №353, 2.6 мм, 1 шт
Найти аналог
Сверла по металлу
  • Новинка
Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №353, 2.6 мм, 1 шт
Арт. 9013473858
Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №353, 2.6 мм, 1 шт
  • Новинка

Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №353, 2.6 мм, 1 шт

Найти аналог
Нет в наличии
Арт. 9013473858

Характеристики

Производитель
Профоснастка
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Количество предметов, шт
1
Диаметр, мм
2
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
  • Сверло по металлу Эксперт HSS-G M2 TIN №353 2.6 мм ПрофОснастка 30202033 предназначено для обработки металлов с твердостью 900-1100МРа (чугун, среднее- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ

    Преимущества

    • Не требует предварительного кернения
    • Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что увеличивает ресурс на 15-20% по сравнению с аналогичным без покрытия
    • Сверло серии Эксперт создано для промышленного и индустриального применения: на производствах, предприятиях в интенсивном режиме эксплуатации
    • Сверло имеет один из высочайших показателей ресурса сверления и лучший показатель реза аналогичных сверл
    • Наиболее предпочтительными для использования являются сверлильные станки, автоматические линии обработки металла и станки с ЧПУ