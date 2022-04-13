Сверло по металлу Stanley STA50020-QZ, HSS-R, 3 мм, 3 штуки

Сверло по металлу Stanley STA50020 предназначено для высверливания сквозных и глухих отверстий в металлических материалах. Оно изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-R, а угол его заточки составляет 118°, что обеспечит точное и чистое сверление чугуна, бронзы, легированного и углеродистого металла. Поставляется в блистере с подвесом