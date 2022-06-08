Сверло по металлу Stanley STA50075-QZ, HSS-R, 7 мм
Арт. 9013473805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло по металлу STANLEY STA50120-QZ предназначено для высверливания сквозных и глухих отверстий в металлических материалах
Преимущества
- Оно изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-R, а угол его заточки составляет 118°, что обеспечит точное и чистое сверление чугуна, бронзы, легированного и углеродистого металла
- Поставляется в блистере с подвесом