Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука

Ступенчатое сверло по металлу ПРАКТИКА 774-474. Сверла по металлу ступенчатые. Серия "Эксперт". Сверла из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 предназначены для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах

Преимущества