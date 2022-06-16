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Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
5.0
1
355 ₽
Сверла по металлу
    Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
    Арт. О00000000661
    5.0
    1
    Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
    Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
    Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
    Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
    Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука

      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000661
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ступенчатое сверло по металлу ПРАКТИКА 774-474. Сверла по металлу ступенчатые. Серия "Эксперт". Сверла из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 предназначены для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах

        Преимущества

        • Покрытие нитридом титана придает поверхностное упрочнение телу сверла и значительно увеличивает его ресурс и сопротивление перегреву
        • Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
        • Рекомендуется работать с использованием СОЖ