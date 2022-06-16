Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
Арт. О00000000661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|12
- Ступенчатое сверло по металлу ПРАКТИКА 774-474. Сверла по металлу ступенчатые. Серия "Эксперт". Сверла из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 предназначены для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах
Преимущества
- Покрытие нитридом титана придает поверхностное упрочнение телу сверла и значительно увеличивает его ресурс и сопротивление перегреву
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
- Рекомендуется работать с использованием СОЖ