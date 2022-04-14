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Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука
5.0
2
95 ₽
Сверла по металлу
    Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука
    Арт. 9013473976
    5.0
    2
    Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука
    Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука
      Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука
      Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука

      Удлиненное сверло по металлу Практика 774-740, Р6М5, 4,5 мм, 1 штука

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473976
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлиненное сверло по металлу ПРАКТИКА 774-740 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5, ГОСТ 886-77 (DIN340). Недорогие сверла для быстрой производительной работы по большинству строительных сталей

        Преимущества

        • Полностью шлифованные
        • Угол заточки острия 118°
        • Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2
        • Рекомендуется применять охлаждение эмульсией. В индивидуальной блистерной упаковке