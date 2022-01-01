Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм
Арт. О00000025100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
Описание товара:Сверло по стеклу и мягкой плитке ПРАКТИКА Мастер 038-463, с двумя режущими кромками из карбида вольфрама. Специальный профиль и алмазная заточка позволяют точно производить засверливание отверстия. Работать в неударном режиме. Использовать охлаждение водой. Не для керамогранита.
Комплектация:
- Сверло по стеклу - 1 шт.
- Упаковка - блистер.