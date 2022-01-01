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Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм
115 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм
    Арт. О00000025100
    Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм

      Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025100

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Сверло по стеклу и мягкой плитке ПРАКТИКА Мастер 038-463, с двумя режущими кромками из карбида вольфрама. Специальный профиль и алмазная заточка позволяют точно производить засверливание отверстия. Работать в неударном режиме. Использовать охлаждение водой. Не для керамогранита.

        Комплектация:

        1. Сверло по стеклу - 1 шт.
        2. Упаковка - блистер.