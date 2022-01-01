Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм

Описание товара:

Комплектация:

Сверло по стеклу - 1 шт. Упаковка - блистер.

Сверло по стеклу и мягкой плитке ПРАКТИКА Мастер 038-463, с двумя режущими кромками из карбида вольфрама. Специальный профиль и алмазная заточка позволяют точно производить засверливание отверстия. Работать в неударном режиме. Использовать охлаждение водой. Не для керамогранита.