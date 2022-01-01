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Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
290 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
    Арт. О00000025194
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
      Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
      Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм
      Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм

      Сверло по стеклу Практика Профи 775-082, V-тип, 5х70 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025194

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по стеклу ПРАКТИКА 775-082, V-тип, серия "Профи". Профессиональное сверло по стеклу и керамике не требующее охлаждения при сверлении. Специальная заточка сверла позволяет точно центрировать сверло и обеспечивает чистоту кромок отверстия. Особая карбид-вольфрамовая напайка обеспечивает длительный срок службы. Рекомендуемая частота оборотов 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра. Работать в неударном режиме. Не для керамогранита