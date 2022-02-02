Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм
Арт. 901337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло Bosch 2608587159 применяют для работы по керамической плитке любой твердости, фарфору и незакаленному стеклу. Режущая кромка сверла твердосплавная и имеет алмазную заточку, что обеспечивает очень точное засверливание без ухода в сторону. Используют в дрелях на низких оборотах и в безударном режиме. Охлаждение при сверлении данной оснасткой не требуется
Преимущества
- Применять на низких оборотах и в безударном режиме
- Охлаждения не требуется
- Цвет сверла белый