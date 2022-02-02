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Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм
5.0
2
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Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм
    Арт. 901337
    5.0
    2
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм
      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм
      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм

      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло Bosch 2608587159 применяют для работы по керамической плитке любой твердости, фарфору и незакаленному стеклу. Режущая кромка сверла твердосплавная и имеет алмазную заточку, что обеспечивает очень точное засверливание без ухода в сторону. Используют в дрелях на низких оборотах и в безударном режиме. Охлаждение при сверлении данной оснасткой не требуется

        Преимущества

        • Применять на низких оборотах и в безударном режиме
        • Охлаждения не требуется
        • Цвет сверла белый