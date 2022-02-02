Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.159, 5 мм

Преимущества

Применять на низких оборотах и в безударном режиме

Охлаждения не требуется

Цвет сверла белый

Сверло Bosch 2608587159 применяют для работы по керамической плитке любой твердости, фарфору и незакаленному стеклу. Режущая кромка сверла твердосплавная и имеет алмазную заточку, что обеспечивает очень точное засверливание без ухода в сторону. Используют в дрелях на низких оборотах и в безударном режиме. Охлаждение при сверлении данной оснасткой не требуется