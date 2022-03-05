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Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
5.0
2
340 ₽
590 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
    Арт. 901363242
    5.0
    2
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
    Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм
      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм

      Сверло по стеклу и кафелю Bosch 2.608.587.161, 6x80 мм

      • -250 ₽
      340 ₽
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363242
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      • -250 ₽
      340 ₽
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло Bosch 2608587161 применяют для работы по керамической плитке любой твердости, фарфору и незакаленному стеклу. Режущая кромка сверла твердосплавная и имеет алмазную заточку, что обеспечивает очень точное засверливание без ухода в сторону. Используют в дрелях на низких оборотах и в безударном режиме. Охлаждение при сверлении данной оснасткой не требуется.

        Преимущества

        • Применять на низких оборотах и в безударном режиме
        • Охлаждения не требуется
        • Цвет сверла белый