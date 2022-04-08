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Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
5.0
1
290 ₽
320 ₽
Универсальные сверла
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
    Арт. 9013634330
    5.0
    1
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм

    Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм

    • -30 ₽
    290 ₽
    320 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. 9013634330
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Двухстороннее сверло
    		Нет
    Диаметр, мм
    		5
    Ударное
    		Нет
    Алмазное
    		Нет
    Все характеристики
    • -30 ₽
    290 ₽
    320 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Сверло — режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений

      Преимущества

      • Сверла, оснащенные ступенчатой фрезой
      • Использование такого инструмента позволяет получить отверстие нужного диаметра за один раз