Сверло для мебельной стяжки Практика 774-948, 7x50 мм
Арт. 9013634330
Характеристики
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Производитель
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Двухстороннее сверло
|Нет
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Диаметр, мм
|5
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
- Сверло — режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений
Преимущества
- Сверла, оснащенные ступенчатой фрезой
- Использование такого инструмента позволяет получить отверстие нужного диаметра за один раз
- Сверла, оснащенные ступенчатой фрезой