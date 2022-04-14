Удлиненное сверло по металлу Практика 774-764, Р6М5, 5 мм, 1 штука
Арт. 9013473977
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Удлиненное сверло по металлу ПРАКТИКА 774-764 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5, ГОСТ 886-77 (DIN340). Недорогие сверла для быстрой производительной работы по большинству строительных сталей
Преимущества
- Полностью шлифованные
- Угол заточки острия 118°
- Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2
- Рекомендуется применять охлаждение эмульсией. В индивидуальной блистерной упаковке