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Сверло по металлу Сибртех 72240, 4 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Сибртех 72240, 4 мм
    Арт. Х1513230
    5.0
    2
    Сверло по металлу Сибртех 72240, 4 мм

      Сверло по металлу Сибртех 72240, 4 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло СИБРТЕХ 72240 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Изготовлено из стали марки Р4М4Х2. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении. Угол заточки – 118 градусов.