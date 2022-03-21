Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52077-QZ, 35x90x30 мм

Сверло Форстнера по дереву Stanley STA52077-QZ предназначено для получения глухих отверстий в деревянных изделиях, ламинате, ДСП. Имеет широкое применение в мебельной промышленности при монтаже петель в шкафах, тумбах и в другой мебели. Изготовлено из высококачественной стали, обеспечивающей длительный срок эксплуатации, а также оснащено острыми режущими кромками для точной резки материала.



Преимущества

Сверло изготовлено из качественной слали, состоит из центрирующего наконечника и двух основных резцов.

Имеет специальную геометрию резца, формирует точные и ровные отверстия без сколов

Центрирующий небольшой наконечник обеспечивает точную установку сверла по центру будущего отверстия



