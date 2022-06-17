Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/7, HSS, 3 мм, 10 штук

Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/7 изготовлено из быстрорежущей стали HSS методом винтового проката. Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе. Данные сверла изготовлены из стали HSS, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для домашнего использования. Предназначено для работы по металлу

Преимущества