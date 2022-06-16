Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/8, HSS, 4 мм, 10 штук
Арт. О00000013517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|10
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Диаметр, мм
|4
- Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/8 изготовлено из быстрорежущей стали HSS методом винтового проката. Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе. Данные сверла изготовлены из стали HSS, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для домашнего использования. Предназначено для работы по металлу
Преимущества
- Угол заточки наконечника – 118 градусов
- Твёрдость – 60-62 HRC
- Цилиндрический хвостовик
- Экономный вариант для домашнего использования