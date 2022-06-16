Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10, HSS, 6 мм, 10 штук
Арт. О00000013496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
Описание товара:
Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10 изготовлено из быстрорежущей стали HSS методом винтового проката. Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе. Данные сверла изготовлены из стали HSS, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для домашнего использования. Предназначено для работы по металлу.
Преимущества и особенности:
- Угол заточки наконечника – 118 градусов;
- Твёрдость – 60-62 HRC;
- Цилиндрический хвостовик;
- Экономный вариант для домашнего использования.
Комплектация:
- Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10 – 10 шт.
- Упаковка-блистер.