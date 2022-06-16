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Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10, HSS, 6 мм, 10 штук
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10, HSS, 6 мм, 10 штук
    Арт. О00000013496
    5.0
    2
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10, HSS, 6 мм, 10 штук

      Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10, HSS, 6 мм, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013496
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10 изготовлено из быстрорежущей стали HSS методом винтового проката. Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе. Данные сверла изготовлены из стали HSS, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для домашнего использования. Предназначено для работы по металлу.

        Преимущества и особенности:

        • Угол заточки наконечника – 118 градусов;
        • Твёрдость – 60-62 HRC;
        • Цилиндрический хвостовик;
        • Экономный вариант для домашнего использования.

        Комплектация:

        • Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/10 – 10 шт.
        • Упаковка-блистер.