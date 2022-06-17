Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/11, HSS, 8 мм, 5 штук
4.5
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/11, HSS, 8 мм, 5 штук
    Арт. О00000013497
    4.5
    2
    Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/11, HSS, 8 мм, 5 штук

      Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/11, HSS, 8 мм, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013497
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/11 изготовлено из быстрорежущей стали HSS методом винтового проката. Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе. Данные сверла изготовлены из стали HSS, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для домашнего использования. Предназначено для работы по металлу

        Преимущества

        • Угол заточки наконечника – 118 градусов
        • Твёрдость – 60-62 HRC
        • Цилиндрический хвостовик
        • Экономный вариант для домашнего использования