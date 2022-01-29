Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
    Арт. Х1513592
    5.0
    2
    Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
    Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
    Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
      Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
      Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм
      Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм

      Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230, Ф16х230 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513592
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сверло по дереву Sturm 1055-AG16X230 - предназначено для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанеры и ДСП. На конце сверла находится винт с мелкой резьбой для более быстрого и комфортного врезания. Изготовлено из инструментальной стали повышенной прочности. Сверло обеспечивает точный диаметр получаемого отверстия.