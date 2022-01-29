Сверло винтовое по дереву Sturm 1055-AG18x230, 18х230 мм

Сверло винтовое по дереву Sturm 1055-AG18x230 - предназначено для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанеры и ДСП. На конце сверла находится винт с мелкой резьбой для более быстрого и комфортного врезания. Изготовлено из инструментальной стали повышенной прочности. Сверло обеспечивает точный диаметр получаемого отверстия.

