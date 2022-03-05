Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG22x230
Арт. Х1513678
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|22
- Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG22x230 предназначено для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанеры и ДСП. На конце сверла находится винт с мелкой резьбой для более быстрого и комфортного врезания. Изготовлено из инструментальной стали повышенной прочности. Сверло обеспечивает точный диаметр получаемого отверстия.