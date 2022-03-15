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Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм
    Арт. 9013634266
    5.0
    2
    Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм
    Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм
      Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм
      Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм

      Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		15
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло винтовое по дереву Энкор 20934 - предназначено для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанеры и ДСП. На конце сверла находится винт с мелкой резьбой для более быстрого и комфортного врезания. Изготовлено из инструментальной стали повышенной прочности. Сверло обеспечивает точный диаметр получаемого отверстия.