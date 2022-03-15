Сверло винтовое по дереву Энкор 20934, 15x600 мм
Арт. 9013634266
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|15
|
Ударное
|Нет
- Сверло винтовое по дереву Энкор 20934 - предназначено для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанеры и ДСП. На конце сверла находится винт с мелкой резьбой для более быстрого и комфортного врезания. Изготовлено из инструментальной стали повышенной прочности. Сверло обеспечивает точный диаметр получаемого отверстия.