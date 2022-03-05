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Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука
    Арт. 90131067
    5.0
    2
    Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука
    Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука
      Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука
      Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука

      Сверло по металлу Зубр 4-29605-160-14 Р4М2, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131067
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу ЗУБР 4-29605-160-14 - это универсальное сверло для большинства задач. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы

        Преимущества

        • Парооксидирование защищает сверло от коррозии
        • Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности "В"
        • Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали
        • Сверло изготовлено из высокопроизводительной, быстрорежущей стали Р4М2 с парооксидальным покрытием