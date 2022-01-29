Сверло по металлу Зубр 4-29605-169-15 Р4М2, 1 штука

Сверло по металлу ЗУБР 4-29605-169-15 - это универсальное сверло для большинства задач. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы

Преимущества