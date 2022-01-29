Сверло по металлу Зубр 4-29605-191-18, Р4М2, 18 мм, 1 штука
Арт. 90131075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|18
- Сверло по металлу ЗУБР 4-29605-191-18 - это универсальное сверло для большинства задач. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
Преимущества
- Парооксидирование защищает сверло от коррозии
- Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности "В"
- Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали
- Сверло изготовлено из высокопроизводительной, быстрорежущей стали Р4М2 с парооксидальным покрытием