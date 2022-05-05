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Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
4.5
2
610 ₽
Фонари и фонарики
    Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
    Арт. X2790764
    4.5
    2
    Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
    Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
    Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
    Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
    Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
      Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
      Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
      Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
      Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
      Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м

      Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2790764
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.57
      Габариты, мм
      		304x450x500
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Светильник переносной TM UNIVersal c выключателем - это компактный осветительный прибор. Он пригодится как жилых, так и в промышленных помещениях, и особенно эффективен фонарь UNIVersal 966U-0105 будет на больших территориях. Так как кабель светильника переносного UNIVersal 5 метров, его удобно применять вдали от розеток, подключаясь к резервному бензиновому аккумулятору. Больше всего он будет полезен во время монтажно-строительных работ, когда нет возможности работать при включенной сети электропитания. Стоит помнить, что светильник переносной TM UNIVersal обладает степенью влагозащиты 20, поэтому его не рекомендуется использовать на улице и в комнатах с большой влажностью. Купить переноску 5м UNIVersal c выключателем 966U-0105 можно по выгодному предложению в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества переносного светильника UNIVersal ТМ 966U-0105:

        • Длинный кабель;
        • Яркий свет;
        • Легко эксплуатировать;
        • Удобно переносить.

        Комплектация:

        • Светильник с выключателем;
        • Упаковка.