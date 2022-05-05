Переносной светильник UNIVersal ТМ 966U-0105 с выключателем 5 м
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.57
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Габариты, мм
|304x450x500
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Светильник переносной TM UNIVersal c выключателем - это компактный осветительный прибор. Он пригодится как жилых, так и в промышленных помещениях, и особенно эффективен фонарь UNIVersal 966U-0105 будет на больших территориях. Так как кабель светильника переносного UNIVersal 5 метров, его удобно применять вдали от розеток, подключаясь к резервному бензиновому аккумулятору. Больше всего он будет полезен во время монтажно-строительных работ, когда нет возможности работать при включенной сети электропитания. Стоит помнить, что светильник переносной TM UNIVersal обладает степенью влагозащиты 20, поэтому его не рекомендуется использовать на улице и в комнатах с большой влажностью. Купить переноску 5м UNIVersal c выключателем 966U-0105 можно по выгодному предложению в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества переносного светильника UNIVersal ТМ 966U-0105:
- Длинный кабель;
- Яркий свет;
- Легко эксплуатировать;
- Удобно переносить.
Комплектация:
- Светильник с выключателем;
- Упаковка.