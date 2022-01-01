Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой
Арт. О00000039256
Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой
Арт. О00000039256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Материал рукоятки
|пластик
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Ручка на черенке
|Да
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- Лопата снеговая "Святогор" 550х380мм в сборе с дерев.черенком и V-обр ручкой используется для очистки придомовой, пригаражной территории от снега, в том числе и мокрого. Черенок 1 сорта изготовлен из березы, для надежного захвата и хорошего упора на черенок надета V- образная ручка.
Преимущества
- Кромка из оцинкованной стали
- Ковш изготовлен из морозостойкого пластика