Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой

Преимущества

Кромка из оцинкованной стали

Ковш изготовлен из морозостойкого пластика



Лопата снеговая "Святогор" 550х380мм в сборе с дерев.черенком и V-обр ручкой используется для очистки придомовой, пригаражной территории от снега, в том числе и мокрого. Черенок 1 сорта изготовлен из березы, для надежного захвата и хорошего упора на черенок надета V- образная ручка.