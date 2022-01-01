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Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой
410 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой
    Арт. О00000039256
    Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой

      Лопата пластмассовая Святогор 550*380мм. с алюм.пл. с деревянным черенком и V-ручкой

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039256

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата снеговая "Святогор" 550х380мм в сборе с дерев.черенком и V-обр ручкой используется для очистки придомовой, пригаражной территории от снега, в том числе и мокрого. Черенок 1 сорта изготовлен из березы, для надежного захвата и хорошего упора на черенок надета V- образная ручка.

        Преимущества

        • Кромка из оцинкованной стали
        • Ковш изготовлен из морозостойкого пластика