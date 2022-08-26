Лента геодезийная T4P 30м 2502130 используется для измерительных и разметочных работ на больших площадях и расстояниях. Также данная рулетка устойчива к механическим повреждениям. Откидной рычаг позволяет быстро возвращать ленту обратно.

Преимущества