Лента геодезийная T4P 30м. 2502130
Арт. О00000016042
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Длина, м
|30
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Ширина ленты, мм
|50
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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- Лента геодезийная T4P 30м 2502130 используется для измерительных и разметочных работ на больших площадях и расстояниях. Также данная рулетка устойчива к механическим повреждениям. Откидной рычаг позволяет быстро возвращать ленту обратно.
Преимущества
- Стальное полотно с нейлоновым покрытием значительно увеличивает стойкость к истиранию
- Открытый корпус ленты имеет удобную рукоятку для переноски и металлический штырь для фиксирования начала отсчета
- Откидной рычаг позволяет производить быструю смотку ленты