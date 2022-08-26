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Лента геодезийная T4P 30м. 2502130
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Лента геодезийная T4P 30м. 2502130
    Арт. О00000016042
    5.0
    1
    Лента геодезийная T4P 30м. 2502130

      Лента геодезийная T4P 30м. 2502130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016042
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Длина, м
      		30
      Ширина ленты, мм
      		50
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лента геодезийная T4P 30м 2502130 используется для измерительных и разметочных работ на больших площадях и расстояниях. Также данная рулетка устойчива к механическим повреждениям. Откидной рычаг позволяет быстро возвращать ленту обратно.

        Преимущества

        • Стальное полотно с нейлоновым покрытием значительно увеличивает стойкость к истиранию
        • Открытый корпус ленты имеет удобную рукоятку для переноски и металлический штырь для фиксирования начала отсчета
        • Откидной рычаг позволяет производить быструю смотку ленты