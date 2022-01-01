Пневматическое колесо для тачки Belamos Т509P

Пневматическое колесо Belamos используется совместно с тачками T509P; T309P; T709P. Применяется для перевозки различных грузов. Колесо прочное и надежное. Проходимость пневматических колес гораздо лучше литых, поэтому идеально подходят для садовых участков с неровной, бугристой поверхностью. Обод колеса выполнен из листовой штампованной стали, оснащен двумя шариковыми подшипниками.