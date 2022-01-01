Пневматическое колесо для тачки Belamos Т509P
Арт. X11261
Характеристики
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Производитель
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Тип
|колесо
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Тип шины
|пневматическое (с камерой)
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Внешний диаметр, мм
|400
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Посадочный диаметр, мм
|10
- Пневматическое колесо Belamos используется совместно с тачками T509P; T309P; T709P. Применяется для перевозки различных грузов. Колесо прочное и надежное. Проходимость пневматических колес гораздо лучше литых, поэтому идеально подходят для садовых участков с неровной, бугристой поверхностью. Обод колеса выполнен из листовой штампованной стали, оснащен двумя шариковыми подшипниками.