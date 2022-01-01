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Пневматическое колесо для тачки Belamos Т509P
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Колеса для садовых тачек
    Пневматическое колесо для тачки Belamos Т509P
    Арт. X11261
    Пневматическое колесо для тачки Belamos Т509P

    Пневматическое колесо для тачки Belamos Т509P

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X11261

    Характеристики

    Производитель
    		Belamos
    Тип
    		колесо
    Тип шины
    		пневматическое (с камерой)
    Внешний диаметр, мм
    		400
    Посадочный диаметр, мм
    		10
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Пневматическое колесо Belamos используется совместно с тачками T509P; T309P; T709P. Применяется для перевозки различных грузов. Колесо прочное и надежное. Проходимость пневматических колес гораздо лучше литых, поэтому идеально подходят для садовых участков с неровной, бугристой поверхностью. Обод колеса выполнен из листовой штампованной стали, оснащен двумя шариковыми подшипниками.