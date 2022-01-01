Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]

Преимущества

Оптимальный объем кузова для работ на садово-огородном участке

Маневренность и устойчивость

Простота в эксплуатации

Кузов изготовлен из прочного оцинкованного стального листа

Быстро собирается/разбирается

Двухколесная тачка БЕЛАМОС, 4562Р предназначена садово-огородных работ. Благодаря небольшому весу тачкой может пользоваться даже женщина. Два колеса придают конструкции устойчивость и надежность при перевозке грузов. Оптимальное расстояние между колесам (50 см) позволяют тачке свободно перемещаться по садовым дорожкам, не нанося вреда клумбам и растениям