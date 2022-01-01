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Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]
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Двухколесные тачки
    Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]
    Арт. Ю00000020262
    Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]

      Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020262

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухколесная тачка БЕЛАМОС, 4562Р предназначена садово-огородных работ. Благодаря небольшому весу тачкой может пользоваться даже женщина. Два колеса придают конструкции устойчивость и надежность при перевозке грузов.  Оптимальное расстояние между колесам (50 см) позволяют тачке свободно перемещаться по садовым дорожкам, не нанося вреда клумбам и растениям

        Преимущества

        • Оптимальный объем кузова для работ на садово-огородном участке
        • Маневренность и устойчивость
        • Простота в эксплуатации
        • Кузов изготовлен из прочного оцинкованного стального листа
        • Быстро собирается/разбирается