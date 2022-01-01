Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]
Арт. Ю00000020262
Тачка Belamos 4562P садовая для грузов [D колеса: 380 мм, max грузоподъемность: 80 кг]
Арт. Ю00000020262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|80
- Двухколесная тачка БЕЛАМОС, 4562Р предназначена садово-огородных работ. Благодаря небольшому весу тачкой может пользоваться даже женщина. Два колеса придают конструкции устойчивость и надежность при перевозке грузов. Оптимальное расстояние между колесам (50 см) позволяют тачке свободно перемещаться по садовым дорожкам, не нанося вреда клумбам и растениям
Преимущества
- Оптимальный объем кузова для работ на садово-огородном участке
- Маневренность и устойчивость
- Простота в эксплуатации
- Кузов изготовлен из прочного оцинкованного стального листа
- Быстро собирается/разбирается