Тачка садовая НВ 1502, 350кг./150л., D колеса: 400 мм, грузоподъемность: 350 кг, сталь
Арт. X112136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|350
- Prorab HB 1502 — это строительная тачка, предназначенная для перевозки разнообразных грузов. Оснащена двумя пневмоколесами с диаметром 400 мм и устойчивыми упорами. Эргономичные пластиковые ручки гарантируют надежный хват во время работы. Объем кузова составляет 150 л, а грузоподъемность 350 кг.
Преимущества
- 2 колеса
- Грузоподъемность - 350 кг