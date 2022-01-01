Тачка садовая НВ 1502, 350кг./150л., D колеса: 400 мм, грузоподъемность: 350 кг, сталь

Преимущества

2 колеса

Грузоподъемность - 350 кг

Prorab HB 1502 — это строительная тачка, предназначенная для перевозки разнообразных грузов. Оснащена двумя пневмоколесами с диаметром 400 мм и устойчивыми упорами. Эргономичные пластиковые ручки гарантируют надежный хват во время работы. Объем кузова составляет 150 л, а грузоподъемность 350 кг.