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Тачка садовая НВ 1502, 350кг./150л., D колеса: 400 мм, грузоподъемность: 350 кг, сталь
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Двухколесные тачки
    Тачка садовая НВ 1502, 350кг./150л., D колеса: 400 мм, грузоподъемность: 350 кг, сталь
    Арт. X112136
    Тачка садовая НВ 1502, 350кг./150л., D колеса: 400 мм, грузоподъемность: 350 кг, сталь

      Тачка садовая НВ 1502, 350кг./150л., D колеса: 400 мм, грузоподъемность: 350 кг, сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X112136

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Prorab HB 1502 — это строительная тачка, предназначенная для перевозки разнообразных грузов. Оснащена двумя пневмоколесами с диаметром 400 мм и устойчивыми упорами. Эргономичные пластиковые ручки гарантируют надежный хват во время работы. Объем кузова составляет 150 л, а грузоподъемность 350 кг.

        Преимущества

        • 2 колеса
        • Грузоподъемность - 350 кг