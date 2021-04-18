Тачка садовая 689845, 65 л, диаметр колеса: 360 мм, объем кузова: 65 л, грузоподъемность: 90 кг, вес: 7,5 кг

Преимущества

Рама, состоящая из двух полурам, выполнена из трубы: 25 мм, толщиной 1,2мм, окрашена порошковой эмалью

Завальцованные борта и полка в обеспечивают прочность верхнего края кузова

Наличие двух шариковых подшипников в колесе обуславливает более легкое перемещение садовой тачки с грузом

Тачка садовая одноколесная, легкая и маневренная. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,6мм. Тачка комплектуется пневматическим колесом с камерой. Диск колеса сварной, толщиной 1,2мм