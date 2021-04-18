Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тачка садовая 689845, 65 л, диаметр колеса: 360 мм, объем кузова: 65 л, грузоподъемность: 90 кг, вес: 7,5 кг
3.0
1
Найти аналог
Одноколесные тачки
    Тачка садовая 689845, 65 л, диаметр колеса: 360 мм, объем кузова: 65 л, грузоподъемность: 90 кг, вес: 7,5 кг
    Арт. О00000026237
    3.0
    1
    Тачка садовая 689845, 65 л, диаметр колеса: 360 мм, объем кузова: 65 л, грузоподъемность: 90 кг, вес: 7,5 кг

      Тачка садовая 689845, 65 л, диаметр колеса: 360 мм, объем кузова: 65 л, грузоподъемность: 90 кг, вес: 7,5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026237
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тачка садовая одноколесная, легкая и маневренная. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,6мм. Тачка комплектуется пневматическим колесом с камерой. Диск колеса сварной, толщиной 1,2мм

        Преимущества

        • Рама, состоящая из двух полурам, выполнена из трубы: 25 мм, толщиной 1,2мм, окрашена порошковой эмалью
        • Завальцованные борта и полка в обеспечивают прочность верхнего края кузова
        • Наличие двух шариковых подшипников в колесе обуславливает более легкое перемещение садовой тачки с грузом