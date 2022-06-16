Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
Арт. О00000013134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|200
- Тачка садово-строительная ВИХРЬ Т90-1 предназначена для перевозки грузов до 200 кг
Преимущества
- Колесо типа 4.80-8, 380 мм с подшипниками обеспечивает высокую проходимость и удобство при использовании
- Объем кузова составляет 90 литров и имеет толщину металла 0,8 мм
- Рама крепко сцеплена с кузовом и придаёт жесткости всей конструкции
- Имеются накладки на ручки для удобного хвата
- Возможна транспортировка как крупных, так и мелких рассыпных грузов
- Большой запас прочности повышает надёжность модели и гарантирует длительный срок службы без поломок