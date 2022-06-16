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Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
5.0
2
Найти аналог
Одноколесные тачки
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
    Арт. О00000013134
    5.0
    2
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
      Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
      Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]
      Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]

      Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-1 [D колеса: 380 мм]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тачка садово-строительная ВИХРЬ Т90-1 предназначена для перевозки грузов до 200 кг

        Преимущества

        • Колесо типа 4.80-8, 380 мм с подшипниками обеспечивает высокую проходимость и удобство при использовании
        • Объем кузова составляет 90 литров и имеет толщину металла 0,8 мм
        • Рама крепко сцеплена с кузовом и придаёт жесткости всей конструкции
        • Имеются накладки на ручки для удобного хвата
        • Возможна транспортировка как крупных, так и мелких рассыпных грузов
        • Большой запас прочности повышает надёжность модели и гарантирует длительный срок службы без поломок